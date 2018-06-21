Екатеринбург, 21 июня, 2018, 21:34 — ИА Регнум. На главном стадионе Екатеринбурга сегодня прошёл очередной матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле встретились сборные Франции и Перу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик перед матчем

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики французской сборной

Алексей Колчин ИА REGNUM В поддержку сборной команды Перу

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики за Францию

Алексей Колчин ИА REGNUM Идут на матч

Вполне логично, что обе сборные имели своих болельщиков. Тысячи людей из этих стран приехали в Екатеринбург. Французы оказались в явном меньшинстве. У местных жителей даже возник вопрос: где они, болельщики из Франции?

Алексей Колчин ИА REGNUM В ожидании матча рассекают по пруду

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик — за Перу

Алексей Колчин ИА REGNUM Перуанцы

В том числе и по этой причине французов очень мало на снимках, сделанных сегодня перед матчем. Зато гостей из Перу в центре города — многие тысячи, если не десятки тысяч. Их заметили посетители магазинов, баров, ресторанов — просто центра Екатеринбурга. Ярких, позитивных и шумных людей было невозможно не увидеть. И сложно было ими не очароваться. Перед матчем они шествием прошли к стадиону «Екатеринбург-Арена». С верой в свою сборную, в свою победу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на главный стадион Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Дождь — не помеха всеобщему веселью!

Алексей Колчин ИА REGNUM Французский болельщик

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Уже через пару-тройку часов многие из перуанских болельщиков плакали. Их сборная проиграла и покинет мундиаль. А уральцы в соцсетях искренне им сочувствовали и писали слова поддержи.

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Алексей Колчин ИА REGNUM В поддержку команды Перу

Алексей Колчин ИА REGNUM За сборную Перу

Алексей Колчин ИА REGNUM Перуанец