«Приезжайте ещё!»: как болельщики из Перу покорили Екатеринбург
Екатеринбург, 21 июня, 2018, 21:34 — ИА Регнум. На главном стадионе Екатеринбурга сегодня прошёл очередной матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле встретились сборные Франции и Перу.
Вполне логично, что обе сборные имели своих болельщиков. Тысячи людей из этих стран приехали в Екатеринбург. Французы оказались в явном меньшинстве. У местных жителей даже возник вопрос: где они, болельщики из Франции?
В том числе и по этой причине французов очень мало на снимках, сделанных сегодня перед матчем. Зато гостей из Перу в центре города — многие тысячи, если не десятки тысяч. Их заметили посетители магазинов, баров, ресторанов — просто центра Екатеринбурга. Ярких, позитивных и шумных людей было невозможно не увидеть. И сложно было ими не очароваться. Перед матчем они шествием прошли к стадиону «Екатеринбург-Арена». С верой в свою сборную, в свою победу.
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Уже через пару-тройку часов многие из перуанских болельщиков плакали. Их сборная проиграла и покинет мундиаль. А уральцы в соцсетях искренне им сочувствовали и писали слова поддержи.
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