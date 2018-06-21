Львов, Украина, 21 июня, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Боевики группировки С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрисовали краской могилу Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова, сообщили экстремисты 21 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

На плите вандалы написали слова «враг» и «палач», а также нарисовали трезубец.

«С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Львов разрисовали могилу-памятник НКВДиста Кузнецова на Холме Славы для привлечения внимания к его перезахоронению. Для украинцев — он не герой, а штатный чекист. Он никакой не разведчик — это советский миф, который Россия и дальше лелеет», — заявили экстремисты в Facebook.

Напомним, Николай Кузнецов ликвидировал 11 высокопоставленных военных и чиновников нацистской Германии. Погиб в марте 1944 года, подорвав гранатой себя и окруживших его боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним также, что в начале 2018 года мэрия Львова решила демонтировать 30-метровый монумент Славы. Члены неонацистских группировок города несколько раз требовали ускорить снос памятника.

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