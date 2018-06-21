«Единая Россия» определилась с кандидатом в губернаторы Воронежской области
Воронеж, 21 июня, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев ожидаемо утвержден в качестве кандидата в губернаторы региона от «Единой России». Решение принято сегодня, 21 июня, на партийной конференции регионального отделения, сообщает ИА REGNUM.
Ранее реготделение партии провело предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах губернатора Воронежской области, которые состоятся 9 сентября. Помимо Александра Гусева, в праймериз участвовали глава администрации Подгоренского района Роман Береснев, генеральный директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области» Валерий Черников, а также глава администрации Семилукского муниципального района Воронежской области Геннадий Швырков (беспартийный).
В итоге сегодня, 21 июня, участники партийной конференции тайным голосованием определили кандидата в губернаторы от партии — им стал Александр Гусев.
«Заверяю, что приложу все усилия, чтобы сделать жизнь в Воронежской области еще более достойной», — сказал в ответном слове Александр Гусев.
«Я и мои коллеги по правительству Воронежской области понимаем ответственность тех задач, которые перед нами будут стоять. И достижимость этих задач для нас является не только целью, но и реальным делом. Поэтому мы готовы подтвердить реальными делами те возможности, которые есть для развития у Воронежской области», — цитирует Гусева пресс-служба облправительства.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года Алексей Гордеев, в течение девяти лет руководивший регионом, был отправлен в отставку в связи с назначением полпредом президента в ЦФО. В мае этого года он занял пост вице-премьера в правительстве РФ. С конца же декабря обязанности губернатора исполняет Александр Гусев, до этого работавший мэром Воронежа.
Выборы губернатора Воронежской области официально назначены на 9 сентября решением облдумы от 7 июня. Период выдвижения кандидатов продлится с 10 по 30 июня. С 15 по 25 июля кандидаты должны предоставить в избирком документы, необходимые для регистрации, в том числе и подписи депутатов и глав муниципальных образований для прохождения так называемого муниципального фильтра.