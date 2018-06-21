Воронеж, 21 июня, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев ожидаемо утвержден в качестве кандидата в губернаторы региона от «Единой России». Решение принято сегодня, 21 июня, на партийной конференции регионального отделения, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

Ранее реготделение партии провело предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в выборах губернатора Воронежской области, которые состоятся 9 сентября. Помимо Александра Гусева, в праймериз участвовали глава администрации Подгоренского района Роман Береснев, генеральный директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области» Валерий Черников, а также глава администрации Семилукского муниципального района Воронежской области Геннадий Швырков (беспартийный).

В итоге сегодня, 21 июня, участники партийной конференции тайным голосованием определили кандидата в губернаторы от партии — им стал Александр Гусев.

«Заверяю, что приложу все усилия, чтобы сделать жизнь в Воронежской области еще более достойной», — сказал в ответном слове Александр Гусев.

«Я и мои коллеги по правительству Воронежской области понимаем ответственность тех задач, которые перед нами будут стоять. И достижимость этих задач для нас является не только целью, но и реальным делом. Поэтому мы готовы подтвердить реальными делами те возможности, которые есть для развития у Воронежской области», — цитирует Гусева пресс-служба облправительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года Алексей Гордеев, в течение девяти лет руководивший регионом, был отправлен в отставку в связи с назначением полпредом президента в ЦФО. В мае этого года он занял пост вице-премьера в правительстве РФ. С конца же декабря обязанности губернатора исполняет Александр Гусев, до этого работавший мэром Воронежа.

Выборы губернатора Воронежской области официально назначены на 9 сентября решением облдумы от 7 июня. Период выдвижения кандидатов продлится с 10 по 30 июня. С 15 по 25 июля кандидаты должны предоставить в избирком документы, необходимые для регистрации, в том числе и подписи депутатов и глав муниципальных образований для прохождения так называемого муниципального фильтра.