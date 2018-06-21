Москва, 21 июня, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Российский журналист Владимир Познер сообщил, что «Первый канал» снял с эфира выпуск его авторской программы «Познер», в котором он беседовал с лидером незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым.

Government.ru Владимир Познер

Данная ситуация стала достоянием общественности по воле Лимонова, который сегодня написал на своей странице в «Живом журнале», что прошло уже два месяца с тех пор, как Познер взял у него интервью, а в эфир оно так и не вышло.

Познер разделил недовольство Лимонова и заявил, что это интервью было снято с эфира «Первого канала» непосредственно перед выходом в эфир 18 июня. Также Познер отметил, что аналогичные проблемы бывали у него в тот период, когда он работал в США.

В пресс-службе «Первого канала» разъяснили, что невыход передачи «Познер» в эфир связан с изменением сетки вещания, которое произошло после начала чемпионата мира по футболу.

«В связи с чемпионатом мира сетка канала претерпела значительные изменения. Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты, таким образом, включая программу «Познер», временно в эфир не выходят», — сообщили в пресс-службе «Первого канала».

Никаких других причины снятия с эфира программы «Познер» нет, подчеркнули на «Первом канале».

Сам Лимонов считает, что снятую с эфира передачу зритель увидит только после его смерти.

При этом Лимонов отметил, что интервью было самым обычным и проходило спокойно. Ведущий не пытался на него давить или загнать вопросами в угол.