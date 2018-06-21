Нижний Новгород, 21 июня, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Эх, знал бы Нижний Новгород, когда-то славившийся тренером Валерием Овчинниковым, что именно в этом городе сборная Аргентины по футболу может испытать такой позор. Ведь у Аргентины после первого круга всего одно очко в группе D. Команда Лионеля Месси, как сообщало ИА REGNUM, не смогла переиграть исландских викингов. Сам Лионель, опять же как сообщало ИА REGNUM, по словам его мамы, очень тяжело пережил эту ничью. В том матче Месси не забил пенальти.

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А сегодня у Аргентины куда более серьёзный соперник — сборная Хорватии. Эти «шашечные» парни, как сообщало ИА REGNUM, обыграли Нигерию 2—0. Хорваты — донельзя сбалансированная команда. Каждый чётко выполняет свою роль. Лука Модрич пасует — Марио Манджукич забивает. При этом у хорватов есть существенное преимущество над аргентинцами в габаритах, и они постараются использовать его при «стандартах».

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Меж тем у Аргентины всё не так хорошо — наоборот, есть дисбаланс. Я уже писал, что при феноменальной атаке у наследников Габриэля Батистуты и Диего Марадоны удивительно слабый вратарь и посредственная линия защиты. Нет и мощного «мозгового центра» в середине поля. Такими в своё время были Хуан Рикельме и Хуан Себастьян Верон.

Но главная беда Аргентины заключается в том, что у неё есть Лионель Месси, которого лично я ставлю выше Криштиану Роналду; да простят меня глоры португальца. Аргентинцы часто — особенно, когда игра не идёт — сбиваются на тактику «отдай пас Месси; он что-нибудь придумает». Отдают — и смотрят: а как там Лионель? Но в современный футбол так не играют.

Надеюсь, сегодня сборная Аргентины вспомнит, что она всё-таки сборная, а не клуб поклонников Лионеля Месси. Иначе последний будет плакать. Пострашнее, чем потерявшая мяч Таня из детского стишка.

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Меркадо, Отаменди, Маскерано, Сальвио, Перес, Меса, Акунья, Агуэро, Месси.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич, Манджукич.