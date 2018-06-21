Екатеринбург, 21 июня, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Многотысячная команда болельщиков из Перу очаровала многих жителей Екатеринбурга. Уральцы болели за них во время сегодняшнего матча с Францией, а после проигрыша перуанской сборной искренне им сочувствуют, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик из Перу

Яркая, весёлая группа поддержки сборной Перу не могла остаться без внимания жителей и гостей столицы Среднего Урала. А сегодня, 21 июня, перед матчем с Францией эти люди в красно-белых цветах прошли шествием по улицам города. Многотысячная группа поддержки. Такими яркими и весёлыми их запомнят местные жители. Не забудут они и того, как эти верившие в победу своей сборной люди плакали после очередного поражения. Участия в чемпионате мира по футболу сборная Перу ожидала 36 лет.

Теперь им придётся покинуть мундиаль. В соцсетях уральцы пишут перуанским болельщикам слова поддержки.

«Вы нам очень понравились! Приезжайте просто так, без футбола!», — пишут уральцы в соцсетях.

Напомним, счёт в матче между Францией и Перу составил 1:0. Впереди у сборной последней ещё один матч. Но фактически они проиграли и скоро покинут мундиаль и Россию.