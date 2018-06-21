Киев, 21 июня, 2018, 21:11 — ИА Регнум. В 2018 году 73% организаций Украины сталкивались со случаями взяточничества и коррупции, что почти втрое превышает среднемировой показатель, следует из отчета международной компании PwC, опубликованного 21 июня на официальном сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В 2016 году со случаями взяточничества и коррупции сталкивалось 56% украинских организаций.

Отметим также, что в 59% случаев экономические преступления в отношении украинских компаний совершают сами сотрудники, в то время как в мире этот показатель почти вдвое ниже — 28%.

Напомним, что наиболее громким случаем мошенничества на Украине за последнее время стала фальсификация украинскими парламентариями нормы закона о Высшем антикоррупционном суде — органе, специально созданном для борьбы с коррупцией в высших эшелонах украинской власти.

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