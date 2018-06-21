Кишинёв, 21 июня, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Молдавская Апелляционная палата 21 июня вслед за судом первой инстанции признала недействительными итоги выборов мэра Кишинева, на которых одержал победу оппозиционер Андрей Нэстасе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Апелляционная палата подтвердила, что призыв Нэстасе в день выборов к избирателям принять участие в голосовании является «предвыборной агитацией».

Chisinau.md Мэрия Кишенева

Сам Андрей Нэстасе назвал решение Апелляционной палаты беззаконием и преступлением, а также снова призвал всех сторонников оппозиции на протесты, которые ежедневно проходят в центре молдавской столицы.

Кишиневский районный суд 19 июня признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, на которых оппозиционер Андрей Нэстасе победил кандидата-социалиста Иона Чебана. Решение было принято по жалобе социалистов, обвинивших Нэстасе в том, что в день выборов он призвал граждан приходить на участки.

Чебан, напомним, — ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона. После выбывания из борьбы в первом туре бывшей и. о. мэра Сильвии Раду, поддержанной правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, Чебан считался кандидатом не только Додона, но и Плахотнюка, для которого кандидатура социалиста куда более приемлема, чем фигура протестного лидера Нэстасе.

Лидер платформы DA известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов перед выборами.

ЕС и США выразили озабоченность решением молдавского суда отменить итоги выборов в Кишиневе.