Ташкент, 21 июня, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Национальная компания «Узбекские железные дороги» планирует запустить в декабре 2018 года два новых маршрута в Россию, сообщает 21 июня издание «Подробно.uz» со ссылкой на представителя компании.

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По его словам, с декабря начнет курсировать поезд «Ташкент — Москва», который будет проходить через Каракалпакстан. Второй маршрут отправится из Ташкента в Казань через Свердловск.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана стали уделять больше внимания развитию автомобильного, железнодорожного и авиасообщения после трагедии в Казахстане, в результате которой в сгоревшем автобусе погибли 52 гражданина республики.