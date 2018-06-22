Берлин, 22 июня, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Немецкий музыкальный канал Viva через 25 лет после создания, к 2019 году, прекратит своё существование, 21 июня сообщает DPA со ссылкой на создателя канала, медиакомпанию Viacom.

Рябь на экране

Музыкальный канал Viva уже долгое время делит эфир с компанией Comedy Central. С 1 января 2019 года комедийный канал станет круглосуточным. До тех пор Viva будет вещать 12 часов в день с 2 до 14 часов.

В 1993 музыкальный канал Viva появился как германский аналог MTV и передавал популярную музыку. Первая песня, прозвучавшая в эфире передачи «Фантастическая четвёрка», называлась «Слишком сексуальная для этого мира». Такие программы канала, как «Интерактивная» и «Клубная ротация» открыли многих знаменитых немецких ведущих и комедиантов.