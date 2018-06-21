Вашингтон, 21 июня, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в конце июня 2018 года посетит Москву для проработки деталей личной встречи лидеров Соединённых Штатов и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил журналистам официальный представитель совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркис.

Gage Skidmore Джон Болтон

«25—27 июня советник США по нацбезопасности встретится с коллегами в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Трампа и Путина», — рассказал Маркис.

Напомним, Трамп уже много раз изъявлял желание провести переговоры с Путиным. Он даже заявил, что готов пригласить российского лидера в Белый дом. При этом американские СМИ сообщили, что команда Трампа старательно игнорирует порывы президента США устроить переговоры с Путиным.

Тем не менее Трампу, видимо, удалось в какой-то степени переломить настроение своего аппарата и некоторая проработка возможной встречи идёт. При этом МИД РФ сообщал, что проработка эта весьма вялая.