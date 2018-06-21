Астана, 21 июня, 2018, 20:47 — ИА Регнум. АО «Пассажирские перевозки» установило комиссионный сбор за возврат железнодорожных билетов в Казахстане в размере 1 тыс. тенге (187 рублей), сообщает 21 июня агентство «КазТАГ».

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Комиссионный сбор увеличили с 19 июня. В компании отмечают, что данная мера направлена на пресечение злоупотреблений со стороны пассажиров, а также на снижение рисков потери доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года железные дороги Киргизии и Казахстана унифицировали тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом. Стоимость перевозки снизилась примерно в два раза.

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