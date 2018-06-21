Кострома, 21 июня, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В Костромской области не хватает офтальмологов, отоларингологов, неврологов, хирургов, ревматологов, детских эндокринологов, детских урологов-андрологов и врачей скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. Чтобы устранить дефицит медицинских кадров, местные власти планируют включить данные специальности в перечень врачей, которые могут получить 500 тысяч рублей компенсации.

Мефодий Захаревич. Консилиум

В областной думе также хотят изменить условия получения выплаты: помимо необходимого трудового стажа в 5 лет, «законопроектом предлагается ввести еще одно условие — трудоустройство врача-специалиста в областную государственную медицинскую организацию впервые».

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области не хватает 277 врачей, устранить дефицит в медицинских кадрах обещают через 4 года.

Для привлечения медицинских кадров область предоставляет врачам социальную поддержку. С 2012 года за счет бюджетных и внебюджетных средств врачам предоставлено 127 служебных квартир. Ежегодно 8 тыс рублей получают: 237 врачей — в виде компенсации за найм жилья, 32 врача — в виде выплаты части ипотеки. 1500 специалистам, живущим в селах, каждый месяц частично компенсируют расходы на покупку угля.

В 2017 году 17 врачей начали работать в селах и получили «подъемные» в размере 100 тысяч рублей. 15 врачей получили выплату в 1 млн рублей в рамках президентской программы «Земский доктор».

В прошлом году благодаря вводу «подъемных» в размере 500 тысяч рублей для врачей, приехавших на работу в малые города, было привлечено 6 специалистов. Они начали работать в Костромской областной детской больнице, Шарьинской окружной, Кологривской районной и Чухломской больницах.