Вашингтон, 21 июня, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Госдеп США напомнил депутатам Верховной рады о том, что они должны отменить поправку, позволяющую рассматривать коррупционные дела в судах общей юрисдикции, сообщила 21 июня радиовещательная компания «Радио Свобода».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина сделала важный шаг в направлении достижения европейского будущего, которого требовали люди во время Революции достоинства», — прокомментировала принятие закона о Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАСУ) пресс-секретарь департамента Хизер Нойерт.

Она подчеркнула, что США присоединяются к требованию МВФ внести изменения в закон, которые позволят Антикоррупционному суду рассматривать все дела своей юрисдикции.

Напомним, 13 июня Верховная рада Украины приняла закон о Высшем антикоррупционном суде — структуре, подконтрольной Западу, которая будет расследовать коррупционные дела украинской элиты. После голосования выяснилось, что одна из статей закона оказалась сфальсифицирована. Благодаря внесенной поправке, апелляции по уже существующим коррупционным делам должен рассматривать не ВАСУ, а украинские суды общей юрисдикции, что равнозначно уходу коррупционеров от ответственности.

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