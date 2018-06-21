Кострома, 21 июня, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Костромская область оказалась в тройке лидеров среди регионов с самой высокой долей доходов от водительских штрафов за 2017 год, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой группы «ФинЭкспертиза».

Петр Данилов ИА Красная Весна Сотрудники ДПС

Наряду с Калмыкией и Курганской областью в Костромской области показатель дохода от штрафов выше среднероссийского, который составил в прошлом году 0,42%.

За 2017 год Костромская область, при общих доходах в 36,6 миллиардов рублей, заработала на штрафах 463,8 миллиона рублей, что составило 1,27% от всех доходов региона. В Калмыкии процент дохода от штрафов составил 2,4% — 392,3 миллиона рублей. В Курганской области 623,6 миллиона рублей штрафов обеспечили 1,21% доходов.

По данным аналитиков средний размер штрафов в пересчете на 1 жителя региона выше всего в следующих регионах:

Калмыкия — 1,4 тысяч рублей на человека; Татарстан — 784 рублей на человека; Курганская область — 727 рублей на человека;. Костромская область — 709 рублей на человека; Республика Алтай — 702 рубля на человека.

Отметим, что в прошлом году средняя сумма штрафа по России составила 351 рубль.

По мнению экспертов высокая доходность региональных бюджетов обусловлена злоупотреблением установок камер видеофиксации нарушений ПДД. Таким образом местные власти пополняют казну, но это не всегда способствует улучшению безопасности дорожного движения, считает автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

ИА REGNUM напоминает, что с января по март 2018 года доходы Костромской области достигли более 6 миллиардов рублей. Объем поступлений по всем видам источников вырос на 8%, т. е. 290 миллионов рублей. Эксперты отмечают наибольший прирост по налогу на доходы физлиц — на 144 миллиона.

Госдолг региона сократился на 250 миллионов, а «расходы на его обслуживание снизились вдвое». Таким образом, теперь доходы области превышают расходы почти на 450 миллионов рублей. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года, областной бюджет был в дефиците на 380 миллионов рублей.