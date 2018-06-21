Тбилиси, 21 июня, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Загрязнение воздуха в Тбилиси в 2,9 раз превышает норму — столица Грузии является одним из самых грязных городов, сообщает 21 июня «Голос Америки» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Цитата из м/ф «Это совсем не про это». реж Александр Федулов. 1984. СССР Несвежий воздух

По данным Тбилисского государственного университета, самые загазованные места в Тбилиси — проспект Церетели и площадь Марджанишвили. Издание отмечает, что из-за сильного загрязнения воздуха в Грузии ежегодно умирают 3741 человек.

Напомним, 19 июня кандидат на пост глав правительства Грузии Мамук Бахтадзе предложил создать должность экологического омбудсмена. На встрече с депутатами парламента Грузии он уделил особое внимание развитию «зеленой экономки».

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