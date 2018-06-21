Екатеринбург, 21 июня, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Симпатичная сборная Перу, не игравшая на мундиалях 36 лет, прощается с чемпионатом мира в России. Да, есть ещё один матч, но для перуанцев он, по сути, ничего не решает. Разве что хлопнуть дверьми напоследок. Ведь в Екатеринбурге сборная Перу проиграла сборной Франции со скромным счётом 1—0 — так же, как до этого сборной Дании — и распрощалась с надеждами выйти в плей-офф. А перуанцы меж тем были неплохи. Французы же, победив, наоборот, прошли в плей-офф. В следующем матче с Данией определится, кто в группе С займёт первое место. Если французы выиграют у датчан, а австралийцы добьют Перу, то тогда восторжествуют ребята с материка кенгуру.

Fifa.com Франция против Перу

Матч же на «Екатеринбург-Арене» развивался под диктовку французов, хотя перуанцы бились, как последние инки против конкистадоров. Несколько опасных моментов имел ветеран перуанцев Хосе Герроро, которого чуть было не пустили на чемпионат из-за проблем с кокаином, но все вопросы на 34-й минуте матча снял «золотой мальчик» Килиан Мбаппе.

Впрочем, его заслуги тут мало. Самый критикуемый футболист мира Поль Погба обокрал перуанца и выдал вразрез на Оливье Жиру, который в отличие от матча с австралийцами, начал матч в основе. Оливье, играющий, как мы знаем, лучше головой, нежели ногами, ударил, но мяч попал в защитника — рикошет! Сколько их уже было на этом чемпионате мира? Вчера, например, как сообщало ИА REGNUM, Диего Коста забил победный гол иранцам благодаря рикошету. А тут мяч отрикошетил к Мбаппе, остававшемуся перед пустыми воротами. Дело сделано. Поём «Марсельезу».

Однако перуанцы на второй тайм вышли с одержимостью победы в глазах, но класс их, конечно, ниже, чем у французов. Появился на поле и форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который должен был добавить изобретательности в атаке. Уже на 50-й минуте он отдал мяч на Педро Акино: тот приложился издалека, но французов спасла левая крестовина. Не везёт, ох, не везёт перуанцам! У самого же Фарфана был момент в конце матча, мог забивать и Андре Каррильо, но французов берегли боги и вратарь Уго Льорис.

Перу уезжает в Южную Америку в печали. Французы проходят дальше. Казалось бы, кто должен был понравиться больше? Но вот фокус: сборная Перу, несмотря на два минимальных поражения, оставила приятнейшее впечатление. До этого, как сообщало ИА REGNUM, все шансы на выход плей-офф потеряли сборные Марокко, Египта и Саудовской Аравии. А в группе С сегодня, как сообщало ИА REGNUM, австралийцы и датчане сыграли вничью 1—1.

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