Сургут, Югра, 21 июня, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Администрация города Сургута выиграла иск у Россреестра о зонах отчуждения рядом с магистральным газопроводом. Фактически вызволены из заложников правовой коллизии шесть тысяч земельных участков Сургута и Сургутского района, объекты капитального строительства, в том числе посёлок Таёжный, аэропорт. Это первый подобный прецедент в Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

(сс) succo Судебное решение

Эпохальное событие произошло 21 июня 2018 года в Омске.

«Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда требования администрации города Сургута о признании незаконным решений Росреестра об установлении зоны минимальных расстояний конденсатопровода, принадлежащего ПАО «Газпром», удовлетворены. Данное решение позволит собственникам земельных участков, ранее попадающим в указанную зону — расстояние в 5000 метров в обе стороны от оси трубопровода — зарегистрировать право на объекты, расположенные на данных земельных участках», — говорится в сообщении горадминистрации Сургута.

Это решение может стать поводом для других исков. Аналогичная ситуация сложилась и у многих собственников недвижимости в стране. Напомним, вопрос об охранных зонах у газовых труб поднимался на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня 2017 года. Жительница Челябинска сообщила главе государства, что люди строили дачи по одному земельному законодательству, а потом раз — и новые требования к безопасности газовых магистралей. И если дача ближе к трубе положенного расстояния в 150 метров, то строение идёт под снос.

«Конечно, нужно делать всё для безопасности людей, но их нужно оставить в покое. Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений в уже 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне — надо оставить в покое», — высказался Владимир Путин в ходе прямой линии.

Мало того, если газопровод высоконапорный, то безопасное расстояние должно быть от него до строений в 5 тыс. метров. И к каким последствиям это нововведение привело, показательно в сургутской истории со счастливым концом.

В 2017 году конденсатопровод «Уренгой — Сургут», который является транспортной коммуникацией газового конденсата и нефти на ООО «Газмпром переработка», был поставлен на кадастровый учёт Россрестром. И появилась так называемая зона минимально допустимых расстояний от строений до потенциально опасных объектов 5 тыс. метров. В зону отчуждения попали шесть тысяч земельных участков Сургута и Сургутского района, а также объекты капитального строительства, в том числе посёлок Таёжный, аэропорт. Они стали либо вне закона, либо ограничены в дальнейшей реконструкции и расширении, как в случае с аэропортом Сургута. Однако когда конденсатопровод строился и принимался, посёлки и аэропорт уже стояли. Да и газовики тянули трубу при иных земельных правилах.

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Возмущение сургутян, чьи дома в один прекрасный день стали вне закона, могло довести до массовых волнений. Губернатор ХМАО Наталья Комарова говорила на прямой линии с жителями Югры о правовой коллизии и абсурде.

«Те, кто устанавливают эту зону, они не видят, на бумаге устанавливают её. Точку поставили. А то, что в реальной жизни это дачные поселки, индивидуальные жилые дома, этот человек, который эту работу делает в соответствии с законом и которая правильная, в это не вникает», — сетовала тогда глава региона.

Наталья Комарова предлагала найти баланс интересов. Безопасность людей важна, но с другой стороны, по её мнению, нужно понять и интересы граждан, жильё которых попало в зону отчуждения. Администрация Сургута подала иск на действия Россреестра и газовиков в Арбитражный суд ХМАО.

«ООО «Газмпром переработка» при регистрации в Едином государственном реестре недвижимости были внесены некорректные сведения о конденсатопроводе «Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки». В части определения зоны минимально допустимых расстояний в 5000 метров обществом была применена таблица «Магистральные трубопроводы». Однако в соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов к рассматриваемым конденсатопроводам может быть установлена только охранная зона в 100 метров. Заявитель полагает, что некорректно установленная обществом «Газпром переработка» зона минимальных расстояний на конденсатопровод нарушает права собственников объектов недвижимости, расположенных в пределах данной зоны», — поясняли суть иска в Арбитражном суде ХМАО.

Арбитражный суд автономного округа удовлетворил требования мэрии Сургута об исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений о зоне минимальных расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут — 1 и 2 нитки» шириной 5 000 метров. Однако ответчики подали апелляцию. Но и Восьмой арбитражный апелляционный суд поддержал людей, оказавшихся в кадастровом тупике. И это решение практически неоспоримо.