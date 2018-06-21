Тбилиси, 21 июня, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Священный синод грузинской православной церкви обсудил вопрос автокефалии украинской православной церкви киевского патриархата, сообщает 21 июня издание «Новости-Грузия».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Митрополит Чкондидский Петре Цаава сказал, что содержательная дискуссия по этому вопросу состоится после прояснения позиции Вселенского патриархата. При этом он посчитал уместным высказать свою точку зрения:

«Мое личное мнение — у Украины должна быть независимая церковь».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время визита в Турцию встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода, которые якобы подержали украинскую автокефалию. Вселенский патриархат официально позицию не высказывал.

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