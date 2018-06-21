Православная церковь Грузии обсудила вопрос «автокефалии» церкви Украины
Тбилиси, 21 июня, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Священный синод грузинской православной церкви обсудил вопрос автокефалии украинской православной церкви киевского патриархата, сообщает 21 июня издание «Новости-Грузия».
Митрополит Чкондидский Петре Цаава сказал, что содержательная дискуссия по этому вопросу состоится после прояснения позиции Вселенского патриархата. При этом он посчитал уместным высказать свою точку зрения:
«Мое личное мнение — у Украины должна быть независимая церковь».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время визита в Турцию встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода, которые якобы подержали украинскую автокефалию. Вселенский патриархат официально позицию не высказывал.
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