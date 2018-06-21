Рубежное, ЛНР, 21 июня, 2018, 20:08 — ИА Регнум. В оккупированном киевскими боевиками городе Рубежное, что на территории ЛНР, зафиксирован второй случай заболевания дифтерией, сообщили 21 июня в министерстве здравоохранения Украины на официальном сайте ведомства.

Пабло Пикассо. Наука и милосердие. 1897

В минздраве напомнили, что единственным средством от опасной инфекции является вакцинация. Но даже в случае немедленного введения вакцины вероятность умереть составляет 20%. Больные без прививки умирают в половине случаев.

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, предающееся воздушно-капельным путем. Характерными симптомами являются воспаление слизистых оболочек носоглотки, общая интоксикация организма с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

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Напомним, что во время последней эпидемии дифтерии на Украине 1991−1998 годов ею заболели около 20 тысяч человек, из них умерли почти 700.