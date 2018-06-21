Дамаск, 21 июня, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Для масштабного наступления в провинциях Дераа и Кунейтра Сирийская арабская армия сосредоточила значительные силы. Правительственные войска имеют подавляющее превосходство над боевиками в артиллерийских и ракетных системах, не говоря уже о наличии авиации.

Freedom House Сирийские боевики

По позициям исламистов в провинции Дераа наносятся мощные удары с земли и воздуха. Применяются артиллерийские системы крупного калибра, ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».

Применяется даже тактический ракетный комплекс ОТР-21. Следует отметить, что масса осколочно-фугасной головной части ракеты составляет 482 килограмма, масса взрывчатого вещества — 162,5 килограмма, площадь поражения — 2−3 гектара.

По позициям исламистов в окрестностях городов Бусра аль-Шам, Бусра аль-Харир, Таль Аль-Харра, Нахте, Аль-Мусайка и Аль-Хирак нанесены массированные ракетные и артиллерийские удары.

Широко применяется и авиация. Так, самолеты ВВС Сирии нанесли удары месту базирования группировки «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Аль-Хирак. Невозвратные потери исламистов — десять человек.

Военно-воздушные силы САР применяют и учебно-боевые самолеты L-39, которые обстреливают позиции джихадистов из автоматических пушек и пулеметов.

В наземной операции со стороны САА принимают участие подразделения 4-й механизированной дивизии, имеющие большой опыт ведения боев в город, и элитной дивизии «Силы Тигра». Ими атакованы опорные пункты исламистов в окрестностях городов Бусра аль-Шам, Бусра аль-Харир, Таль Аль-Харра, Нахте, Аль-Мусайка и Аль-Хирак.

Анализ действий сирийских военных в провинции Дераа позволяет сделать вывод, что они стремятся установить контроль над территорией без перехода к масштабной наземной операции. Мощное огневое воздействие на позиции боевиков сочетается с атаками их опорных пунктов.

В результате успешных, но ограниченных по масштабу, наступательных действий на четко заданных направлениях перекрываются линии снабжения джихадистов. По имеющейся информации, вытянутый анклав боевиков в провинции Дераа уже удалось разрезать на три части, на три «котла», каждый из которых может быть зачищен по отдельности.

Стратегия разделения основного анклава на более мелкие части выбрана удачно, его сильно вытянутая форма является благоприятной целью для рассекающих ударов.

В данной ситуации исламисты в провинции Дераа уже оказались перед выбором: либо капитулировать, либо быть уничтоженными.

Следует отметить, что разработкой военной операции на юго-западе Сирии занимаются российские военные советники. Руководит ей генерал-майор Сухейль аль-Хассан, командир элитной дивизии «Силы Тигра». За его личную безопасность отвечают силы специальных операций ВС РФ.