Лондон, 21 июня, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Британия останется на позициях противостояния «недружественным действиям России», но будет не против диалога НАТО с Москвой, заявила 21 июня в британский премьер-министр Тереза Мэй.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

На пресс-конференции в Лондоне Мэй обвинила Россию в злоупотреблениях правилами международной системы и пожелала альянсу сочетать сдерживание и оборону с периодическим «содержательным диалогом».

«Мы останемся на переднем крае противостояния недружественным действиям России и ее злоупотреблениям правилами международной системы. Мы привержены концепции НАТО по сдерживанию и обороне в сочетании с периодическим содержательным диалогом с Россией», — сказала Тереза Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о слабнущих трансатлантических связях США и ЕС и призвал принять меры для их укрепления.