Екатеринбург, 21 июня, 2018, 19:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге официально началась избирательная компания. Решение гордумы о назначении выборов опубликовано сегодня, 21 июня, в газете «Вечерний Екатеринбург».

Михаил Соловьев. Выберем достойных! 1955

Выборы депутатов гордумы пройдут 9 сентября. Предстоит избрать 18 человек по партийным спискам и 18 одномандатников. 22 июня стартует выдвижение кандидатов. Процесс закончится 20 июля. А к 25 июля в избиркоме собираются принять документы от всех кандидатов.

Напомним, решение о выборах дума приняла 19 июня. Но ещё задолго до него партии и кандидаты начали борьбу за места в этом представительном органе. 3 июня состоялось праймериз «Единой России». По итогах голосования уже отобрана первая тройка кандидатов. Окончательно с претендентами на думские места собираются определиться в начале июля.

Кроме «Единой России» на выборы собрались и другие партии. В том числе и «Яблоко», которая уже определилась со своей первой тройкой. Правда, бывший глава города и председатель гордумы Евгений Ройзман оценил перспективы этой партии на выборах скептически.

Новый состав думы, как и нынешний, будет работать пять лет. Избранным 9 сентября депутатам предстоит выбрать мэра Екатеринбурга. Конкурс на эту должность уже объявлен и завершится 25 июля.