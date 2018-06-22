Берлин, 22 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Иордания является стабилизирующим фактором в кризисном регионе. Однако королевству необходимы реформы. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала королю Иордании Абдулле II многомиллионную финансовую помощь, 21 июня сообщает DPA

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Германия поддержит Иорданию в её реформах, кредитом, в размере $100 млн», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с королем Иордании Абдуллой II в Аммане.

Деньги должны способствовать осуществлению реформ, требуемых Международным валютным фондом (МВФ). По словам Меркель, этот кредит будет дополнительной статьёй расходов и прибавится к €384 млн которые уйдут на поддержку гуманитарных вопросов и образования.