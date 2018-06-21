Тбилиси, 21 июня, 2018, 19:56 — ИА Регнум. В 2018 году правоохранительные органы Грузии задержали 72 человека по подозрению в распространении наркотиков, сообщает 21 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на руководителя главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Мамука Челидзе.

Цитата из к/ф «Кокаин». реж Тед Демме 2001 США Передает наркотики

С начала 2018 года из незаконного оборота было изъято 13 кг героина, 1,3 кг кокаина, 1,5 кг психотропных веществ, 2 кг полусинтетических амфетаминов и 7 тыс. наркотических таблеток.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая на пленарном заседании парламента Грузии глава МВД Георгий Гахария заявил, что распространение наркотиков в ночных клубах носило сетевой характер. После следственных действий правоохранительные органы провели спецоперацию.