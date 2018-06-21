Кошице, Словакия, 21 июня, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Украинец, которого задержали в Словакии, оказался бывшим членом Добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило 21 июня издание «Левый берег» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский боевик

До конца марта 2015 года задержанный Владимир Гласнер руководил штабом первого закарпатского батальона ДУК.

В мае 2016 года закарпатская прокуратура объявила его в розыск, предъявив обвинения по статьям «теракт», «бандитизм» и «угроза убийством».

По данным «Левого берега», Гласнер участвовал в переделе контрабандных потоков в Закарпатье.

Напомним, в июле 2015 года в городе Мукачево Закарпатской области произошла перестрелка между правоохранителями и боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе боя два боевика были убиты, ранения получили трое полицейских и четыре мирных жителя, два автомобиля были уничтожены при помощи гранатомета.

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