Москва, 21 июня, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Более 4 млн человек воспользуются воздушным транспортом в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом на брифинге в московском пресс-центре заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Он отметил, что данный вид транспорта наиболее востребован у болельщиков.

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«В период с 14 июня по 21 июня воздушным транспортом было перевезено более 1,5 млн человек, задействовано 13 аэропортов, совершено 12 550 рейсов. Для сравнения: по сути, за неделю перевезено то количество людей, которое проживает в городах вроде Екатеринбурга или Новосибирска», — подчеркнул Дитрих.

Он также сообщил о перевозках на железнодорожном транспорте. Так, между городами-организаторами будут курсировать 14 817 регулярных поездов, вместимость которых составляет 10 млн человек. Также было организовано 734 бесплатных поезда общей вместимостью на 448 162 места.

«Для сравнения: на матч Россия — Египет, который состоялся позавчера в Санкт-Петербурге, перевозку болельщиков из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода успешно обеспечили 12 бесплатных поездов», — добавил он.

По словам Дитриха, у болельщиков очень востребован сервис бесплатного проезда. В настоящий момент забронировано около 90% мест на поезда к матчам группового этапа и 68% мест на поезда к матчам плей-офф. Больше всего билетов бронируют болельщики из России, Аргентины, Колумбии, Мексики, США и Китая. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Адлер.

Напомним, 21 июня стартовал восьмой день соревнований и десятый день перевозок в города-организаторы мундиаля.