Киев, 21 июня, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Принятый Украиной закон о национальной безопасности позволит еще сильнее сотрудничать в военно-техническом плане с США и другими союзниками, пояснил 21 июня президент Украины Пётр Порошенко.

President.gov.ua Пётр Порошенко.

Пресс-служба президента Украины опубликовала откровения Петра Порошенко, рассказавшего гражданам страны о грядущем счастливом членстве в НАТО, которое приближает этот закон.

Подчеркнув «новые возможности» для военно-технического сотрудничества Украины прежде всего с США, созданные законом.

«Это касается и поставок современных оборонных вооружений, и не только «Джавелинов». В результате выполнения закона Украина станет сильнее, а безопасность граждан — надёжнее», — приводит пресс-служба слова президента Порошенко.

Насколько счастливы от таких перспектив остатки военно-промышленного комплекса Украины, пока неясно.

Когда власти Украины имплементируют новый закон о нацбезопасности, вооружённые силы страны «в полной мере будут соответствовать критериям» членства в НАТО, отметил украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада приняла новый закон о национальной безопасности Украины, в очередной раз провозгласивший стремление страны к интеграции с ЕС и вступлению в НАТО.