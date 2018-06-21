Екатеринбург, 21 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко 21 июня в ходе рабочей встречи обсудили реализацию совместных проектов, в том числе — на площадке «Титановой долины».

Gubernator96.ru Евгений Куйвашев на встрече с президентом Boeing в России и СНГ Сергеем Кравченко

Совместное предприятие корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и Boeing — Ural Boeing Manufacturing в ноябре 2017 года начало завоз станков из Японии на производственную площадку, создаваемую на территории ОЭЗ. Ural Boeing Manufacturing, напомним, получило статус резидента «Титановой долины» в июле 2017 года. Объем инвестиций в проект — 5,5 млрд рублей. Количество рабочих мест — 230 человек. На предприятии будет производиться черновая и чистовая механическая обработка титановых штамповок, элементов фюзеляжа планера самолета, элементов конструкций крыла и пилонов, деталей шасси для всех моделей гражданских самолетных программ Boeing: 737, 777 и 787 Dreamliner и новой модели 777Х.

Евгений Куйвашев и Сергей Кравченко «сверили часы», а также условились о дальнейшем продолжении давнего плодотворного и результативного сотрудничества между нашим регионом и крупнейшей авиастроительной корпорацией.

Ural Boeing Manufacturing работает с 2009 года в Верхней Салде. Это совместное производство американской компании Boeing (50%) и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (50%) по обработке титановых штамповок авиационного назначения. В 2012 году губернатор Евгений Куйвашев в ходе встречи с Сергеем Кравченко предложил рассмотреть вопрос использования ресурсов особой экономической зоны «Титановая долина» для дальнейшего развития совместных проектов между «Боингом» и «ВСМПО-Ависма».