Тбилиси, 21 июня, 2018, 19:32 — ИА Регнум. По итогам пяти месяцев 2018 года национальное агентство продовольствия Грузии проверило 1701 объект общественного питания, из которых 384 были оштрафованы на сумму от 200 до 1200 лари ($80−500), сообщает 21 июня издание «Новости-Грузия».

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Критическое несоответствие требованиям санитарного состояния было обнаружено на 112 объектах, работа которых была остановлена. Послу устранения несоответствий работа всех объектов была возобновлена.

Напомним, в 2017 году национальное агентство продовольствия Грузии проверило 1410 объектов общественного питания и оштрафовало 685 из них. В 2016 году проверке подверглись 3108 объектов.