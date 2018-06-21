Грозный, 21 июня, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Очередной выпуск состоялся 21 июня в Грозненском суворовском военном училище МВД имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В 2018 году училище подготовило 43 выпускника. Из них шесть человек — дети погибших сотрудников правоохранительных органов, еще четверо — дети-сироты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Чечни. Два выпускника — Ильяс Шахбиев и Майрбек Межидов — окончили училище с золотой медалью.

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Суворовское училище в Грозном, созданное в 2008 году на базе Краснодарской академии МВД России, готовит кадры для службы в органах внутренних дел. Одной из целей его создания была также поддержка семей милиционеров, погибших при исполнении служебного долга.

В настоящее время в училище обучаются 139 воспитанников, из них 13 сирот и 16 детей сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. Необходимую помощь в оснащении училища оказывает региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

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