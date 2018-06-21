Сейм Латвии принял запрет для частных вузов и школ обучать на русском языке
Рига, 21 июня, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает Delfi.
Данные поправки предусматривают введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах Латвии.
При этом министерство образования и науки Латвии предложило разрешить вузам и колледжам, в которых обучение ведётся на языке, «не отвечающем условиям закона о вузах», продолжить реализацию данных программ обучения до окончания их срока аккредитации.
Однако после 1 января 2019 года на подобные программы обучения (на русском языке) будет запрещен прием новых студентов.
Напомним, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ национальных меньшинств, и прежде всего русских школ, на обучение на латышском языке.