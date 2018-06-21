Рига, 21 июня, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвийская шкла. Русский язык

Данные поправки предусматривают введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах Латвии.

При этом министерство образования и науки Латвии предложило разрешить вузам и колледжам, в которых обучение ведётся на языке, «не отвечающем условиям закона о вузах», продолжить реализацию данных программ обучения до окончания их срока аккредитации.

Однако после 1 января 2019 года на подобные программы обучения (на русском языке) будет запрещен прием новых студентов.

Напомним, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ национальных меньшинств, и прежде всего русских школ, на обучение на латышском языке.