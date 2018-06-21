Соледар, ДНР, 21 июня, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками поселка Коминтерново, что на юге Донецкой Народной Республики, ранение получил один мирный житель, сообщили 21 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Последствия обстрела. ДНР

ВСУ применили артиллерию калибра 122 мм.

«Слепое осколочное ранение правого плеча получил мирный житель 1965 года рождения», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в 10:30 мск ВСУ начали обстрел по направлению Талаковка — Коминтерново. Украинские боевики выпустили по населенным пунктам 27 снарядов. Повреждены линии электропередач и жилые дома.

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