Москва, 21 июня, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Россия занимает очень важное место во внешней политике Южной Кореи. Об этом заявил президент республики Южная Корея Мун Чжэ Ин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 21 июня.

Duma.gov.ru Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

«Во внешней политике Республики Корея Россия занимает очень важное место. Российско-корейские отношения в последнее время очень динамично развиваются», — цитирует президента Кореи пресс-служба Госдумы.

Так, по его словам, товарооборот между двумя странами за 2017 год увеличился на 40% и составил 19 млрд долларов.

Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что отношения между РФ и Кореей «наполнены конкретным содержанием».

«Для нас главная задача, чтобы те договоренности, которые достигаются на высшем уровне между президентом нашей страны Владимиром Путиным и вами, были законодательно обеспечены», — отметил Володин.

Так, спикер Госдумы особо отметил роль бывшего спикера парламента Южной Кореи Чон Се Гюна и председателя комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте республики Сон Ен Гиля в процессе налаживания отношений между странами.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 21 июня выступил перед депутатами Госдумы в ходе пленарного заседания. В ходе встречи он поблагодарил Вячеслава Володина за предоставленную возможность, благодаря чему он может «поделиться с российским народом своим видением дальнейшего развития российско-корейских отношений»