Джалал-Абад, Киргизия, 21 июня, 2018, 19:57 — ИА Регнум. В городе Джалал-Абад (Киргизия) в торжественной обстановке возобновили строительство первого подземного перехода, который планируется сдать в эксплуатацию до конца августа, сообщает 21 июня издание Turmush.

Въезд в Джалал-Абад. Киргизия

В администрации города отметили, что с 2016 году жители города жаловались на беспорядочное движение пешеходов через центральную улицу Ленина. В рамках общественного обсуждения было решено построить подземный переход. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млн сомов (18,15 млн рублей).

Отметим, Джалал-Абад является третьим по величине городом Киргизии, в котором проживают 120 тыс. человек. Город расположен в Ферганской долине и является административным центром Джалал-Абадской области.