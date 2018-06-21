Брянск, 21 июня, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В Брянской области следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали три человека, в том числе — 11-летняя девочка. Пострадавшие получили серьезные травмы, сообщила 21 июня пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

Авария произошла утром 21 июня. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся со встречным микроавтобусом.

«В результате серьезные травмы получили предполагаемый виновник ДТП и два пассажира маршрутки, в числе которых 11-летняя девочка», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления по ч. 1 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).