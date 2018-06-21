Екатеринбург, 21 июня, 2018, 18:56 — ИА Регнум. На матче в Екатеринбурге сборная Франции пока выигрывает у сборной Перу. Счёт 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Alexas Fotos Франция впереди

Гол в ворота перуанцев был забит к концу первого тайма.

Отметим, игра проходит при заполненных трибунах стадиона «Екатеринбург Арена». Напомним, во время первого матча в Екатеринбурге, между Египтом и Уругваем, на трибунах виднелись свободные места. Тогда власти города и Свердловской области обратились за разъяснениями в ФИФА.