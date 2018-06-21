Орел, 21 июня, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Число кандидатов на пост губернатора Орловской области увеличилось до шести человек. 21 июня документы на выдвижение в областную избирательную комиссию представил Алексей Гусев. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Orel.izbirkom.ru Алексей Гусев. Партия Роста

Алексей Гусев руководит орловской компанией, которая специализируется на оказании ритуальных услуг. Он выдвинут «Партией Роста».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления о выдвижении для участия в выборах губернатора Орловской области в областную избирательную комиссию направили врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ), депутат облсовета Виталий Рыбаков («Российский общенациональный союз»), начальник производственного отдела одного из местных предприятий, мать троих детей Елена Крачнакова («Патриоты России»), депутат облсовета Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), заместитель начальника отдела БУ ОО «МФЦ» Иван Устинов («Партия пенсионеров»).

Досрочные выборы губернатора в Орловской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования. До 26 июня в областной избирательной комиссии принимают заявления от желающих принять участие в выборах о выдвижении кандидатуры. Для следующего этапа — регистрации в качестве кандидатов — претендентам на пост губернатора необходимо собрать подписи 176 депутатов или глав муниципальных образований региона (или 8% от общего числа депутатов всех уровней).