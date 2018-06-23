Вильнюс, 23 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Население Литвы стареет, молодежь уезжает из страны, о чем недавно напомнил литовский Центробанк, и для сохранения хотя бы нынешнего уровня пенсий понадобится сократить число пенсионеров. О мерах, которые для этого предлагаются, пишет автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сплошное надувательство

Варианты сохранения текущего размера пенсий — увеличение пенсионного возраста, либо повышение налогов, либо финансирование государственных пенсий не только за счет взносов в Фонд социального страхования, но и за счет других налогов. Однако предлагаемое в рамках реформы пенсионной или налоговой системы не отменяет того факта, что пенсионная система Литвы — на грани. Так, совсем недавно шла речь о долгах ФСС в размере 3,5 млрд евро, а сейчас уже политики утверждают, что вопрос решен. Но как он решен, если ФСС не собрал дополнительных 3,5 млрд и не вернул долг? Просто этот долг от ФСС госбюджету был перенесен в госбюджет. Что ничего не меняет для налогоплательщиков, должных выплачивать долги государства: им-то долг не списали. Введение же в рамках реформы базовой пенсии, выплачиваемой из госбюджета, просто перебросит часть обязательств ФСС на госбюджет.

Наконец, что касается предложения повысить пенсионный возраст, это еще один способ для ФСС избежать части обязательств. Такая мера обманывает людей дважды: они будут платить в ФСС на один год больше, а получать на один год меньше. В итоге налогоплательщик деньги потеряет, а ФСС сэкономит, но не банкротом ли называется предприятие, которому списываются долги и будущие обязательства?

Читайте подробности: Литва — страна будущих обманутых и нищих пенсионеров

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