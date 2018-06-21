Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Несмотря на петербургский дождь, болельщики футбольных команд Перу и Франции, а также другие любители футбола собрались в фан-зоне на Конюшенной площади, передает 21 июня корреспондент ИА REGNUM. Здесь на большом экране транслируется матч двух команд, проходящий в эти минуты Екатеринбурге.

Карина Саввина ИА REGNUM Некоторым достались места под навесом

Для многих стало сюрпризом то, что внутрь фан-зоны не пускают с зонтом-тростью, так что их приходится сдавать в камеру хранения. Хотя на вход есть очереди, людей внутри не так уж много, однако все немногочисленные места за столиками под навесами заняты. Остальные мокнут, стоя перед большим экраном.

Карина Саввина ИА REGNUM Некоторым достались места под навесом

Особенно громко болеют перуанцы, которые не смогли быть на трибунах «Екатеринбург Арены». Они подгоняют игроков и поют песни о том, что Перу сегодня должна победить, а все они — броситься в пляс.

Карина Саввина ИА REGNUM Болельщики смотрят матч под дождем

Тем временем бразильцы и костариканцы уже постепенно захватывают петербургские улицы. Завтра на стадионе «Санкт-Петербург» в 15:00 встретятся их команды. Пока болельщики прогуливаются по Невскому проспекту, а также закупаются сувенирами и национальной символикой — на канале Грибоедова продают даже «дизайнерские» бразильские флаги.