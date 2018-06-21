Астана, 21 июня, 2018, 18:55 — ИА Регнум. По итогам республиканского творческого конкурса лауреатами премии союза журналистов Казахстана стали 12 работников СМИ и один творческий коллектив, сообщает 21 июня агентство «КазТАГ».

TechCrunch Павел Дуров

Среди лауреатов конкурса обозреватель интернет-портала 365info. kz Алексей Никоноров, корреспондент общественно-политической газеты «Время» Оксана Акулова, специальный корреспондент телеканала «Астана» Адиль Онербае и другие журналисты.

Союз журналистов Казахстана отметил премией основателя мессенджера Telegram Павла Дурова «за принципиальную позицию против цензуры».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требования Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. 21 июня на заседании ООН по правам человека выступил представитель мессенджера Дамир Гайнутдинов.