Москва, 22 июня, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Всеми силами стремясь влиться в Запад, руководство России устами своего МИД не перестает удивляться, что «Россию обманывают». Как перестать обманываться и начать жить реальными проблемами страны, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ян Вермеер. Девушка, читающая письмо у открытого окна

Результат для России, желающей, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «просто сотрудничать с Западом», оказывается не таким, как хотелось бы. Россию раз за разом подвергают всякого рода санкциям, осуждают и отказываются принимать во внимание ее самые насущные интересы. К сожалению, этот эффект закономерен, ведь страна продолжает тянуть из прошлого тяжелое наследие тех времен, когда начата была политика сближения.

Китай, например, показывает пример настоящего сотрудничества, взаимодействуя со всеми, но не предавая при этом свои интересы. В устах же Захаровой неоднократное упоминание «обманутой России» начинает звучать глупо и неприлично, прорастая в информационной среде шуточками разного качества, как по поводу страны, так и ее МИДа. Ситуация, сложившаяся благодаря неуверенным усилиям влюбленных в Запад российских элитариев, должна смениться здравым подходом к оценке своих возможностей и намерений западных, да и любых других зарубежных партнеров. Время для этого настало.

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