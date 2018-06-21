Москва, 21 июня, 2018, 18:30 — ИА Регнум. После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп вошёл во вкус и снова ждёт больших заголовков, считает депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о предполагаемых итогах пока официально не объявленной встречи президентов России и Америки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Многие американские президенты отличались простотой нравов, — сказал Затулин. — Можно вспомнить и о Гарри Трумэне, и о Теодоре Рузвельте. Они отличались большим своеобразием. Я знавал и некоторых наших бизнесменов, которые считали, что нужно наехать, чтобы подружиться. Трамп именно так и поступает. Он вошёл во вкус после встречи с Кимом. Ему хочется больших заголовков. Но больше всего беспокоится Великобритания. Трамп уже успел сказать, что Мэй ему надоела. Англия пытается схватить Трампа за фалды, чтобы не пустить его на встречу с Путиным. Это выглядит очень смешно».

Напомним, что 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Трамп встретились в Сингапуре, где пришли к некоторым договорённостям. В частности, КНДР пообещала взять курс на ядерное разоружение, а США обозначили свою готовность предоставить ей гарантии безопасности. Одним из последствий этой встречи стал отказ Трампа от совместных американских и южно-корейских военных учений, по поводу чего, в свою очередь, очень негативно высказались в Токио.