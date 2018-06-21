Екатеринбург, 21 июня, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Заксобрание Свердловской области снова рассмотрит вопрос о выборности мэра Екатеринбурга. В повестку дня очередного заседания его включил парламентский комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

По данным пресс-службы Заксобрания, законопроект внесли справедливоросс Андрей Жуковский и депутат от КПРФ Александр Ивачёв. Они предлагают в областное законодательство поправки, предусматривающие два способа избрания на пост главы. Первый способ — мэр избирается на выборах и возглавляет городскую думу. Отметим, такая схема действовала в период с 2010 по 2018 год. И вторая схема — это когда мэр избирается на выборах и возглавляет местную администрацию. Она была в силе с 1995 по 2010 годы.

Отметим, члены комитета внесли этот проект закона в повестку ближайшего заседания Заксобрания. Но рекомендуют парламенту не поддерживать его. И. можно предположить, что этому законопроекту ничего не светит.

Напомним, 3 апреля депутаты Заксобрания изменили схему управления городом. По новой модели глава города избирается депутатами городской думы из числа кандидатур, которых представит конкурсная комиссия, и руководит администрацией муниципалитета.

Конкурс на пост мэра уже стартовал. Определить лучших из лучших конкурсная комиссия может уже 25 июля. А депутаты сделать свой выбор смогут в сентябре. Избирать главу будет уже дума, выборы в которую состоятся 9 сентября.