Воркута, Коми, 21 июня, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Власти Воркуты придумали, как сделать суровый климат своим преимуществом. Как пишет БНКоми, инвесторам предлагают получить землю под размещение крупных дата-центров.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Греется

Как известно, большим цифровым компаниям требуется серьезная система охлаждения серверов, а Воркута большую часть года живет при минусовых температурах.

«Конечно, чтобы устанавливать такой центр в Воркуте, нужно ориентироваться не на разовую потребность, а в масштабных размерах, что мы и предлагаем. У нас в Воркуте есть все, что требуется для эксплуатации дата-центров больших объемов», — цитирует мэра Воркуты Игоря Гурьева БНК.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Воркута стала лидером по оттоку населения в Коми в 2017 году. За год ее пределы покинули 2854 человека, таким образом, численность населения уменьшилась на 3,5%. Тем не менее в сентябре 2017 года Воркутинская арктическая опорная зона была признана одной из перспективных территорий, несмотря на снижение добычи угля, которая составляет основную часть доходов местной казны.