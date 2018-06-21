Нальчик, 21 июня, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Эксперты установили причину пожара на рынке в Нальчике. На образцах дерева и плитки из сгоревшего павильона было выявлено присутствие бензина и дизельного топлива, что позволяет говорить о том, что имеет место поджог. Об этом 21 июня в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарии заявил и. о. прокурора республики Алахберди Жекеев.

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«Совокупность доказательств свидетельствует о том, что имел место умышленный поджог с использованием бензина и солярки», — приводит слова главы надзорного ведомства «Интерфакс». В свою очередь распространившийся огонь стал причиной короткого замыкания в электросети, считают эксперты.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на центральном рынке города Нальчика по улице Пачева произошел 16 апреля. Возгорание возникло в одном из павильонов, позже огонь перекинулся на другой торговый зал. Пожару был присвоен третий ранг сложности, общая площадь его составила более 3200 квадратных метров.

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