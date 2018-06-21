Екатеринбург, 21 июня, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходит второй матч в рамках ЧМ-2018 — между сборными Франции и Перу. Перед игрой болельщики последней прошли праздничным шествием по улицам города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Форма сборной Перу по фтуболу

По улицам прошли тысячи человек. Они пели национальные песни и выкрикивали слова поддержки своей сборной.

Напомним, команда Перу прибыла на Урал 19 июня и тренировалась на стадионе в жилом районе Химмаш. Их соперники — сборная Франции — прилетели 20 июня. А яркие и шумные болельщики заполнили собой центр города.

Примечательно, что в основном на улицах были болельщики из Перу. Гости из Франции, по словам местных жителей, были гораздо менее заметны. Возможно, это связано с тем, что они отправились по музеям Екатеринбурга, а не по барам, где так любят бывать гости и жители столицы Среднего Урала.