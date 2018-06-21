Москва, 21 июня, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев считает, что повышение пенсионного возраста в стране будет способствовать росту пенсий. Об этом он заявил в интервью ТАСС сегодня, 21 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

По словам Чеботарева, пенсионною реформу нужно проводить очень обдуманно и с максимально широким общественным обсуждением.

«Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня», — заявил председатель Партии пенсионеров России.

Он подчеркнул, что при нынешней экономической ситуации не повышать пенсионный возраст просто невозможно. Если этого не сделать, то, по мнению Чеботарева, через 5−10 лет «будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше».

Чеботраев заявил, что его партия согласна поддержать инициативу второго правительства Дмитрия Медведева по повышению пенсионного возраста в России «при некоторых оговорках и при условии, что правительство и власть обратят на эту проблему серьезнейшее внимание».