Ереван, 21 июня, 2018, 18:09 — ИА Регнум. После смены власти в Армении в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта наступила пауза, которая может продлиться довольно долго.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

На этом фоне Азербайджан начал угрожать Нагорному Карабаху и Армении войной. 20 июня министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что президент Ильхам Алиев поставил задачу обеспечить готовность армии к реальным военным действиям.

«Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры — не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически», — сказал азербайджанский министр.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал о разработанной властями этой страны программе «Большое возвращение», которая предусматривает возвращение вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах.

«Мы видим стремление Армении продолжать аннексию азербайджанских территорий и препятствовать возвращению азербайджанцев в родные края», — сказал Гаджиев, напомнив, что более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами.

Комментируя слова азербайджанских чиновников пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что не нужно считать, что эти заявления — просто пустословие, но и не следует считать, что прямо завтра эти слова будут считаться приказом к началу военных действий.

«Есть вероятность, что боевые действия могут начаться в любой день… Но сказать, что прямо в эту минуту, исходя из его заявлений, эта вероятность стала выше, чем была вчера, — это несерьезно», — сказал Ованнисян.

20 июня советник президента Нагорного Карабаха Тигран Абрамян, представляя ситуацию на линии соприкосновения написал, что в течение последних двух месяцев азербайджанская сторона активно занималась инженерными работами.

«1. 12 апреля можно считать началом этого этапа активизации Азербайджана. Противник заметно активизировался на линии соприкосновения. В разные периоды эта активизация имела разные проявления: скопление и перемещение военной техники, активные инженерные работы, попытки повлиять на армянское и карабахское общество, пропагандистская работа по всем возможным направлениям.

2. Примерно неделю назад активность проявлялась активными инженерными работами, скоплением и перемещением военной техники (на прошлой неделе).

3. Уже два месяца проводятся активные инженерные работы. Существует также сезонный фактор, но выполняется не только текущая работа.

4. На этой неделе довольно активны подразделения специального назначения», — написал Абрамян на своей странице в Facebook.

Вместе с тем мировое сообщество в лице стран-членов Минской группы ОБСЕ вновь заявляют, что карабахское урегулирование не может иметь военного решения.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Гутеррешем, отвечая на вопрос о том, что на протяжении 25 лет не выполняются четыре резолюции СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту, сказал: «Резолюции, о которых идет речь, были приняты в период боевых действий. Они позволили, во многом наряду с теми шагами, которые предпринимались «на земле», в том числе нашей страной, остановить эту кровопролитную ситуацию, перевести ее в русло политического диалога. С согласия всех без исключения сторон была создана Минская группа ОБСЕ, в рамках которой пришли к согласию решать все оставшиеся вопросы, включая вопрос об освобождении территорий и о политическом урегулировании, через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха. Мы все занимаемся этим до сих пор.

Россия вместе с США и Францией, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, с полного согласия Баку и Еревана работает над тем, чтобы реализовать стоящие перед нами задачи. Для того, чтобы это произошло, необходим консенсус между сторонами конфликта. Как только мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что урегулирование будет не за горами».