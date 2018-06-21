Алма-Ата, Казахстан, 21 июня, 2018, 18:45 — ИА Регнум. На месте съемок последней сцены советского фильма «Игла» (1988) в Алма-Ате открыли памятник рок-музыканту Виктору Цою, которому сегодня, 21 июня, исполнилось бы 56 лет, сообщает издание Zakon.kz.

Цитата из к/ф «Игла». реж Рашид Нугманов. 1988. СССР Виктор Цой в роли Моро

Памятник известному музыканту и актёру поставили на улице Мукана Тулебаева. На открытии памятника присутствовал аким (мэр) горда Бауыржан Байбек, актеры, певцы и жители Алма-Аты.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая руководитель кинопроекта о Викторе Цое Сергей Снежин заявил, что подготовка к съемкам нового фильма о музыканте начнется осенью 2018 года.